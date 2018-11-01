Единство духа: народный собор сплотил русский мир
Пещерный национализм, русофобия, беспардонные вмешательства в церковную жизнь объединяет одно: желание переформатировать мир, которым будет легче манипулировать. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе. Что можно противопоставить попыткам превратить народы в вассалов?
У них разные политические взгляды, профессии, вера, но объединяет каждого Русский народный собор. Площадка, которой уже четверть века, собирает неравнодушных, тех, кто за русский мир.
25 лет назад этот Собор создавался под эгидой Русской православной церкви, и все это время местом встречи "соборян", как они сами себя называют, были в основном храмы. Но вот уже и Кремлевский дворец открыл перед ними свои двери.
"Как много изменилось в жизни нашей страны, нашего народа, что здесь, в Кремле, в зале, который называли когда-то Дворцом съездов, проходит Русский народный собор. Следуя девизу Собора, призванного объединять, вы многое делаете для национальной консолидации. Убежден, только единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные исторические вызовы, добиваться настоящих прорывов и впечатляющих результатов, противостоять любому внешнему давлению, отстаивать суверенитет, укреплять наше духовное и историческое родство", — заявил президент России Владимир Путин.
За примерами такого родства далеко ходить было не нужно. Россия страна многонациональная, многоконфессиональная. Раввин и муфтий могут вот так запросто по-дружески говорить. Русский народный собор — это больше, чем общность границ или вероисповеданий. Здесь те, кто духом един.
"Русский — это ведь не только русский по крови. Русский — это по образу мышления, по мысли, по мировоззрению", — объясняет режиссер Никита Михалков.
Почти сразу после распада Советского Союза 25 лет назад был образован Всемирный русский собор, чтобы собирать по всему миру русский народ. В непростые времена, когда рушились многолетние устои, перед организацией стояла задача сплотить людей, укрепить идентичность. Быть единым целым, одним кулаком, чтобы отвечать на вызовы времени — необходимость, которую современность диктует нашему обществу.
"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах. С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся и во многих регионах мира, планеты, в том числе, к сожалению, и на постсоветском пространстве. При этом используется и пещерный национализм, и русофобия, осуществляются беспардонные, грубые вмешательства в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна. Но я убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла", — уверен президент России Владимир Путин.
Тем, кто в зале, больно смотреть на то, что творится на Украине. Решение киевских властей выпрашивать автокефалию у Константинопольского патриарха ведет к страшим последствиям. Речь не только о церковном расколе.
"Невероятный поступок с точки зрения брата, братьев, которыми мы являемся. Но я надеюсь на хороший исход в результате. Потому что, ну, невозможно представить иное, это личные трагедии", — говорит народный артист СССР Василий Лановой.
С народным артистом СССР согласны и жители бывшей советской республики. Разве могли не приехать на Собор русского народа жители Украины?
"Безнравственно сегодня нам, украинцам, отказываться от этой общей нашей истории. Что нам делать в Брюсселе или Вашингтоне. Я там чужой. Но я свой в Москве и Петербурге. И таких в Украине миллионы", — объясняет Петр Толочко, почетный директор Института археологии Национальной академии наук Украины.
Говоря о гонениях на Украинскую православную церковь Московского патриархата, глава РПЦ привел в пример слова апостола Павла: "Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас огорчают, а мы всегда радуемся".
"Те, кто хотят силой и принуждением заставить народы забыть свое духовное родство, разорвать тысячелетние духовные связи, добьются лишь противоположного эффекта. Политикам, разжигающим ненависть, вражду и раскол придется признать свое историческое поражение", — считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Тема нынешнего Собора — цивилизационное развитие России. Участники говорят о месте нашей страны в будущем мироустройстве.
"Именно сейчас решается, каким будет мир будущего в предстоящие десятилетия. Будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, то есть права сильного, или диалога и взаимного уважения. В одном не сомневаюсь: голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации — уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность", — объяснил президент России Владимир Путин.
Деятельность Всемирного русского народного собора президент назвал миссией государственной важности. Путин поблагодарил патриарха и всех участников за сплочение русского мира.
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