Кубок России. "Краснодар" вырвал победу у "Крыльев Советов"

В Самаре завершился матч 1/8 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Краснодаром". Победу в дополнительное время со счетом 2:1 одержали гости.

Краснодарцы выставили на игру с "крылышками" полурезервный состав. В запасе остались Андрей Синицын, Юрий Газинский, Виктор Классон и Маурисио Перейра, а Ари и Кристиан Куэва и вовсе не прилетели в Самару.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Зато после перерыва Александр Соболев порадовал местную публику, с близкого расстояния пробив вратаря гостей Матвея Сафонова. Произошло это на 54-й минуте матча. После пропущенного мяча тренерский штаб "Краснодара" был вынужден выпустить на поле лидеров команды. И Виктор Классон, вышедший на замену, сравнял счет на 76-й минуте. Основное время матча завершилось ничьей. А в дополнительное время победу "Краснодару" на 111-й минуте принес точный удар Ивана Игнатьева.

В четвертьфинале Кубка "Краснодар" сыграет с победителем противостояния "Ростов" — "Зенит".