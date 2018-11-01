Ученые рассказали, что телосложение говорит о характере человека

Психологи из Университета Техаса в американском Далласе провели исследование, в ходе которого выяснили, как окружающие реагируют на людей с разным телосложением. В эксперименте участвовали 76 студентов, которым предложили оценить 140 компьютерных моделей человеческого тела.

Участников исследования попросили описать фигуры мужчин и женщин, которые они видели на мониторе, выбрав несколько предполагаемых черт их характеров из 30 предложенных.

Оказалось, что стройные тела часто ассоциировались у молодых людей с положительными качествами, инициативностью и уверенностью в себе, а тучные – с ленью, неорганизованностью и небрежностью.

Традиционным мужским и женским телам, не обладавшим какими-либо отклонениями в ту или иную сторону, студенты приписывали такие качества, как экстраверсию, активность, иногда заносчивость.

Люди, обладавшие более бесформенными и менее выразительными телами, казались молодым людям скромными, пассивными, зависимыми и, как ни странно, заслуживавшими доверия.