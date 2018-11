Сотрудники Google по всему миру вышли на митинги против приставаний со стороны начальства

Вскоре после сексуальных скандалов, разразившихся в Google, тысячи сотрудников компании из разных стран одновременно вышли на митинге протеста. Люди самовольно покинули рабочие места из солидарности с пострадавшими от действия руководства, сообщает Guardian.

Акции протеста против неподобающего поведения представителей руководящего состава Google прошли в Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне, Токио, Дублине, Берлине и Хайфе.

Демонстрации начались одновременно в 11:10 утра по токийскому времени. Митингующие утверждали, что журналисты рассказали лишь о "верхушке айсберга", на самом же деле, случаев неуставных отношений в Google гораздо больше.

#GoogleWalkout Cambridge — seems like the whole office is here. Can't get a photo that accurately expresses the magnitude. pic.twitter.com/94rIbQJ9Ls