"Ростов" обыграл "Зенит" и вышел в четвертьфинал Кубка России

В четверг, 1 ноября, тремя матчами продолжается стадия 1/8 финала Кубка России по футболу. В Ростове-на-Дону местный "Ростов" принимал санкт-петербургский "Зенит" и одержал победу со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Арсений Логашов (4-я минута), Артур Юсупов (83-я) и Деннис Хаджикадунич (90-я). У проигравших отличился Себастьян Дриусси, который на 29-й минуте реализовал пенальти.

В четвертьфинале Кубка России "Ростов" встретится с "Краснодаром", который ранее в дополнительное время победил самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Напомним, что со стадии четвертьфинала будут проводиться по два матча.