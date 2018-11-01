Находка археологов прольет свет на возникновение египетских пирамид

Открытие, сделанное археологами в египетской провинции Эль-Минья, возможно, сможет объяснить, как же древние египтяне смогли построить огромные пирамиды. Ведь пока ученым не удалось прийти к единому мнению о том, каким образом передвигались столь тяжелые глыбы и устанавливались при возведении пирамид одна на другую так, что между ними не оставалось зазоров.

В одном из каменных карьеров археологам впервые удалось обнаружить следы уникальной системы, которая вполне могла применяться и при строительстве пирамид, передает ТАСС.

"Она состоит из центральной наклонной насыпи, по краям которой идут ступени с отверстиями для столбов. На столбы наматывали веревки, закрепленные вторым концом к блоку. С помощью полозьев рабочие вытаскивали камни на поверхность под углом 20 градусов", — рассказал один из руководителей археологической миссии Янис Гордон.

По мнению ученого, изучение этой технологии, которая была изобретена не позднее эпохи правления фараона Хеопса, позволит точнее ответить на вопрос, как именно были построены великие пирамиды.