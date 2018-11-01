Нефтяники выполнили договор о стабилизации бензиновых цен

Бензинового кризиса в России не будет. Нефтяные компании выполнили свои обязательства по стабилизации цен на дизтопливо и бензин. Они снизили отпускные цены на эти виды топливо при продаже оптом, пояснил представитель вице-премьера правительства Дмитрия Козака Илья Джус.

Соглашение об этом было достигнуто 31 октября на совещании в Белом доме с представителями российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний и независимых нефтеперерабатывающих заводов, сообщает ТАСС. Соглашение будет действовать минимум до 31 марта 2019 года.

1 ноября 2018 года на биржевых торгах цены на моторное топливо снижаются. Снижение цен на бензин Аи-95 составляет 4,3 процента до 52026 рублей за тонну, на Аи-92 – на 2,2 процента до 49 тысяч 334 рублей, а на дизельное топливо – на 3,14 процента до 19983 рублей.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ в соглашении договорились о мерах по стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Компенсация убытков переработки и сбыта внутри вертикально-интегрированных нефтяных компаний будет достигнута за счет сегмента добычи. АЗС теряли по 2 рубля на каждом проданном литре дизельного топлива. Долго в таких условиях они существовать не могли. А повышение розничных цен на топливо вызвало бы инфляционный всплеск.

"Это не очень хороший сигнал для рынка, — считает аналитик "Финама" Алексей Калачев. — Принятое решение фактически устанавливает ручное управление рынком. Если ты начинаешь регулировать одно — постепенно тебе придется регулировать все".

Это странные меры правительства по сдерживанию цен, они создают слишком сложную систему регулирования, добавляет старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков.

Одновременно с 1 ноября пошлины на экспорт нефти их России выросли на 14,5 доллара, достигнув 152 долларов за тонну.