"Спартак" победил "Анжи" и стал последним четвертьфиналистом Кубка России

В Москве на стадионе "Открытие Арена" определился последний участник стадии 1/4 финала Кубка России по футболу. Столичный "Спартак" принимал махачкалинский "Анжи" и одержал победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил нападающий "красно-белых" Софьян Ханни. В стартовом составе в роли капитана на поле вышел полузащитник Денис Глушаков. Отметим, что для "Спартака" эта победа стала первой после отставки с поста главного тренера итальянца Массимо Карреры.

Московский клуб стал последним участником четвертьфинала турнира. На этой стадии "красно-белые" встретятся с екатеринбургским "Уралом". В других парах 1/4 финала Кубка России сыграют: "Локомотив" — "Рубин", "Краснодар" — "Ростов" и "Оренбург" — "Арсенал".

Напомним, что в четвертьфиналах и полуфиналах будут сыграны по две встречи. Команды проведут по матчу дома и в гостях.