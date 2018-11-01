"Хантер Киллер" не вышел в кино. Заговор Минкульта или банальная халатность?

Убрали из расписания голливудскую ленту под названием "Хантер Киллер". Весьма, так сказать, любопытную. Примечательна она не только звездным актерским составом, Гэри Олдман и Джерард Батлер, но и сюжетом. Согласно которому российский федеральный министр руководит правительственным заговором и берет в заложники российского же президента. А спасают главу государства американские моряки-подводники. В общем нестареющая классика в духе конспирологических триллеров Тома Клэнси или шпионских боевиков времен холодной войны. Ничего нового. Давно привыкли к тому, что голливудских деятелей никак не отпускает.

Историю о спасении российского президента подлодкой США не допустили до кинотеатров. Это громкое заявление прокатчиков. О подмене формулировок при этом никто не подумал. А ведь разрешения все еще нет из-за банальной халатности.

"Прокатное удостоверение "Хантер Киллеру" не было выдано министерством культуры, поскольку компания-прокатчик предоставила в Госфильмофонд 24 сентября, к сожалению, копию плохого качества. К сожалению, жесткий диск нормального качества был предоставлен только 30 октября. Сами понимаете, за такое короткое время сложно что-либо сделать", — поясняет пресс-секретарь Минкульта Юрий Бондаренко.

Давайте обратимся к закону. Прокатное удостоверение выдается под расписку после получения документа, который подтверждает исполнение 12 статьи Федерального закона. И эта процедура никогда не происходит день в день. Свою недоработку прокатчики решили замаскировать самым простым методом.

На помощь пришли озлобленные либералы и западные СМИ. История благодатная. Объяснять, как раздувать такие темы, не нужно. Инструкции давно знают.

"У западных и подвластных им медиа есть такое мнение, что Россия – это страна, где мало свободы слова, где фильмы, спектакли проходят проверку в специальных органах, чтобы они соответствовали, что называется, генеральной линии партии. Конечно, они себе такую картину нарисовали. Сейчас мир настолько открытый, что говорить, что конкретный фильм по команде сверху решили запретить, и вокруг этого присутствует атмосфера тайны, загадки, это несерьезно", — уверен политолог Станислав Бышок.

Виновник шумихи – компания Megogo Distribution. Занимается «поставкой» фильмов в страны СНГ. Там звучит совсем иная версия.

"Все материалы и документы были сданы нами заранее. Просмотровка фильма была передана за полтора месяца. Никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа в выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября, или даже намека на это, мы не получали", — утверждают в компании-прокатчике.

Однако хоть в компании ошибку и не признали, многое указывает на халатность. И неудивительно. У них даже в соцсетях штаб-квартира Министерства обороны США называется "Петнагоном". На рынке фирма 2 года. В послужном списке кассовых картин мало.

"У них на данный момент насчитывается 59 названий. Из них я более-менее знаю 5-6. Из них практически ни один из этих фильмов не имел успеха", — говорит кинокритик Сергей Кудрявцев.

И этим, вероятно, и можно объяснить такую подозрительную медлительность в сборе необходимых документов. В Америке блокбастер о спасении условного российского президента провалился. Поэтому решили воспользоваться заезженным пиар-ходом.

"Он вышел в Америке в конце октября. Сборы весьма плохие. Всего лишь 6 миллионов за уик-энд. Сейчас где-то 8 миллионов. Для такой картины это очень мало. Видимо, опасаясь, что и у нас он плохо пойдет, надо было создать дополнительную рекламу для фильма", — считает Кудрявцев.

Вот отзывы на сайте американских киноманов. Пользователи пишут, что фильм ни о чем. Забудут уже на следующей неделе. А кто-то и вовсе говорит, что интереснее наблюдать за игрушечной лодочкой в ванне. За океаном, как говорится, не зашло. Пробуют продать в России, гонорары актерам платить надо.