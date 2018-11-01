КХЛ. Минское "Динамо" прервало серию из 11 поражений

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Минское "Динамо" на домашнем льду победило пекинский "Куньлунь" и прервало серию из 11 поражений.

Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 4: 1в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Евгений Лисовец (35-я минута), Куинтон Хауден (37-я), Дмитрий Буйницкий (44-я) и Денис Казионов (55-я). У "Куньлуня" отличился Тэйлор Бек (52-я).

"Динамо" с 14 очками осталось на последнем месте в таблице Западной конференции. "Куньлунь" с 22 баллами идет 10-м на Востоке.

Результаты других матчей игрового дня: "Слован" — "Сибирь" — 3:2, "Авангард" — "Адмирал" — 4:3, "Динамо" (Рига) — "Локомотив" — 3:2.