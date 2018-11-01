Вандал осквернил синагогу в Калифорнии

В городе Ирвин (США, штат Калифорния) совершен акт вандализма в синагоге "Бет Джакоб", где неизвестный нанес на стены здания оскорбительные надписи.

На изъятых полицейскими записях с видеокамер наблюдения виден мужчина, использовавший для нанесения надписей баллончик с краской. Ранее на одном из зданий местного колледжа появились изображения свастики.

Инцидент в Ирвине произошел спустя всего несколько дней после того, как в Питтсбурге в синагоге "Древо жизни" 46-летний Роберт Боуэлс застрелил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских.