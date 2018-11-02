НХЛ. Гол Дадонова не спас "Флориду" от поражения в матче с "Виннипегом"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартовал вынесенным матчем в Хельсинки между клубами "Флорида Пэнтерз" и "Виннипег Джетс". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Джетс".

В составе победителей хет-трик оформил финский нападающий Патрик Лайне. У проигравших голом отметился российский форвард Евгений Дадонов. Эта шайба стала для него четвертой в сезоне. Всего в активе россиянина 10 очков.

В пятницу, 2 ноября, команды вновь сыграют друг с другом.