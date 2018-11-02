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Ситуация на Украине 44 минуты назад
Визит Ангелы Меркель в Киев начался с конфуза
В то время, как крупный немецкий бизнес отправился на встречу с российским президентом, канцлер Германии Ангела Меркель практически в одиночестве поехала в Киев. Встречал ее Петр Порошенко, и началось все довольно некрасиво.
От встречи фрау Меркель и пана Порошенко в Киеве сенсаций никто не ждал, но практически в самом ее начале произошло то, что обсуждать будут даже больше, чем итоги переговоров. Канцлера ФРГ украинский президент встречал на крыльце Мариинского дворца. После рапорта начальника почетного караула военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Затем главы проследовали по красной дорожке. Меркель остановилась, чтобы всего лишь проявить вежливость и на украинском поприветствовать военных. "Приветствую, воины", — произнесла она, и в ответ прозвучало громогласное: "Героям слава".
Такой ответ "воинов" наполнил этот эпизод совершенно иным содержанием: канцлеру Германии дружно ответили бандеровским приветствием. Фраза "Слава Украине! Героям слава!" была лозунгом украинских националистов, которые в годы Второй мировой войны помогали немецким нацистам, а в этом году президент Незалежной сделал ее еще и украинским воинским приветствием.
Впрочем, на совместной пресс-конференции центральной темой стала другая война – в Донбассе. "Жаль, что нет стабильного перемирия, погибают солдаты на линии соприкосновения. Нам необходимо объединить наши усилия, которые касаются зон разведения сил. Мы также совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН для того, чтобы достичь мира", — подчеркнула канцлер Германии.
Ангела Меркель напомнила, что урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины можно, лишь соблюдая минские договоренности. Порошенко поддакнул: мол, тоже верит в их успех. И это прозвучало на фоне сообщений о том, что Киев продолжает методично обстреливать Донецк и Луганск. Но об этом предпочли не говорить. Зато виновником напряжения в Донбассе вновь объявили Москву. Порошенко в очередной раз потребовал вывести из зоны так называемой "АТО" мифические российские войска, и то, что за годы конфликта их не смогли обнаружить даже сами украинцы, никого не смущает.
По мнению Меркель, отказываться от санкций против России пока рано. "Мы обсудили, что санкции связаны с определенным положением. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить санкции. К сожалению, минские соглашения не соблюдаются. Если что-то и происходит, то только по миллиметру вперед, но затем — откат назад. Поэтому Германия будет выступать за продление санкций", — заявила канцлер Германии.
Другая тема — контрсанкции, которые Россия ввела из-за недружественной политики со стороны Украины. Глава Незалежной по этому вопросу предпочел отшутиться: "За невеликим исключением, это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов. Хочу сказать, что для украинцев пребывание в этом списке — это как государственная награда. Нами это так воспринимается".
Со многими из этих "достойных" людей Меркель тоже встретилась и озвучила украинским министрам то, о чем по идее должен был говорить Петр Порошенко — о необходимости развивать экономику, обеспечить украинцев работой внутри страны, чтобы многим не приходилось выезжать за границу в качестве гастарбайтеров. И о коррупции. Международная аудиторская компания еще в прошлом году поставила Украину на первое место в мире по уровню коррупции.
На фоне вроде бы гладких переговоров Украина и Германия обнаружили то, в чем по России расходятся — это позиция по "Северному потоку-2". "Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", — пояснила свою позицию Ангела Меркель.
Киев беспокоится, что после строительства "Северного потока-2" не сможет столько зарабатывать на транзите газа в Европу, а Берлин заинтересован в диверсификации путей доставки голубого топлива, чтобы не ставить свою энергетическую безопасность в зависимость от капризов Украины.
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