Евгений Малкин признан второй звездой месяца в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам октября. Второй звездой месяца был признан российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

В 10 играх первого игрового месяца Малкин набрал 19 очков — шесть заброшенный шайб ​​и 13 результативных передач. Сейчас россиянин делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой месяца стал нападающий "Колорадо Эвеланш" и лучший бомбардир Микко Рантанен, в активе которого пять голов и 16 передач. Третьей звездой признан нападающий "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн (11 голов и семь передач).