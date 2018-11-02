Протесты в Пакистане не утихают
Вторые сутки в Пакистане не утихают массовые протесты. Люди перекрывают улицы и жгут покрышки — они недовольны решением Верховного суда, который накануне оправдал женщину, которая восемь лет ждала исполнения смертного приговора.
Массовые протесты в Исламабаде, Лахоре, Карачи и в других пакистанских городах не утихают уже вторые сутки. Тысячи людей требуют казни женщины — Асии Биби, христианки, которая в 2009 году поссорилась с несколькими мусульманками, а те обвинили ее в богохульстве и в оскорблении пророка.
Сама Биби утверждает, что ничего подобного не говорила. Впрочем, ее никто и не слушал: сначала женщину избила толпа, потом отдали под суд, который приговорил ее к смертной казни через повешение.
Приводить в исполнение приговор не спешили, восемь лет Биби находилась в тюрьме. Только сейчас вмешался Верховный суд Пакистана, который отменил казнь и освободил христианку. "Наконец-то правосудие! Это получилось только благодаря Верховному суду", — говорит Сайфул Малукл, адвокат Асии Биби.
Сейчас женщина общается с прессой только через адвокатов, говорит, что теперь хочет как можно скорее покинуть Пакистан. И ее можно понять — демонстрации с требованием все-таки повесить Биби становятся все более массовыми. Лидеры радикальных движений исламистов увидели в этом деле возможность заявить о себе. Сооснователь движение "Техрик-э-Лайбак Пакистан" Мухаммад Кадри угрожает: "Целая нация идет на войну, на очень большую войну. Будет революция, исламская революция. Мы поднимем флаг святого пророка. Такие судьи не смогут выйти из своих домов, они не смогут добраться до работы".
Протестующие перекрывают крупные трассы и грозят расправой всем, кто помог освобождению Биби. В ответ власти запретили собираться группами более четырех человек. Премьер-министра Пакистана Имран Хан сделал специальное заявление, в котором говорит, что не допустит бунта. "Не позволяйте себя обмануть. Все эти люди просто зарабатывают политические очки и увидели возможность сорвать банк. Они не имеют отношения к исламу. И я обращаюсь к этим элементам: даже не пытайтесь напасть на государство. Если вы только посмеете, вы увидите, как мы ответим", — подчеркивает премьер.
Но эти слова не смогли остановить протесты на улицах, которые продолжаются до сих пор. Государство пока не вмешивается: не то решило дать манифестантам время на размышление, не то просто опасается вмешиваться.
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