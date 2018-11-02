Аэропорт Саны подвергся аваиаудару арабской коалиции

Расположенные в аэропорту столицы Йемена города Саны станции запуска беспилотников и установки для запуска баллистических ракет подверглись авиаудару возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.

Как сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики, была проведена точечная операция по уничтожению баллистических ракет и беспилотников, запуски которых осуществляются из аэропорта Саны и с военно-воздушной базы ад-Делми. По его словам, цели были поражены, в результате авиаудара установки для запуска ракет и наземные станции для беспилотников уничтожены, передает РИА Новости.

Особо отмечается, что авианалет не нарушил работу международного аэропорта Саны и не повлиял на расписание полетов самолетов ООН и гуманитарных организаций.

Почти ежедневно йеменские повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщают о запусках баллистических ракет по территории Саудовской Аравии, их общее число за время конфликта в Йемене превысило 150. Также хуситы неоднократно сообщали о нанесении ударов с использованием беспилотников по объектам в Саудовской Аравии.