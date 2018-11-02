Сергей Семак: "Зениту" не хватило сыгранности в матче с "Ростовом"

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка России. "Сине-бело-голубые" в гостях уступили "Ростову" со счетом 1:3.

Отметим, что второй гол "Зенит" при счете 1:1 пропустил на 83-й минуте.

"Интересная игра получилась, настоящая кубковая со взаимными шансами на победу, — сказал Семак, которого цитирует клубная пресс-служба. — В концовке удача улыбнулась не нам".

"Не хватало сыгранности составу, который вышел", — добавил он.

В четвертьфинале "Ростов" встретится с "Краснодаром".