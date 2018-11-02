В Чили зафиксировано мощное землетрясение

По данным Геологической службы США, на севере Чили зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,2.

Эпицентр сейсмического события залегал на глубине 95 километров и располагался в 89 километрах от города Икике, передает РИИА Новости.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Колебания почвы привели к тому, что люди слали массово покидать пляжи Икике. По предварительным данным, угрозы цунами нет.