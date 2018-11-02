Электрический стул снова востребован

В американском штате Теннесси приговоренный к высшей мере наказания казнен на электрическом стуле. Этот метод исполнения приговора не применялся в США в течение последних пяти лет, а в штате Теннесси его не использовали с 1960 года.

Приговоренный — 63-летний Эдмунд Загорски — предпочел казнь на электрическом стуле, а не введение смертельной инъекции, как менее болезненный, по его мнению, способ умерщвления.

Эдмунд Загорски был приговорен к высшей мере наказания и в 1984 году за убийство двух человек, которые хотели приобрести у него наркотики, сообщает РИА Новости.