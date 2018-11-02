Дубль Овечкина не помог "Вашингтону" в матче с "Монреалем"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиатлз" на чужом льду играл с "Монреаль Канадиенс" и уступил со счетом 4:6.

У гостей две шайбы забросил капитан команды Александр Овечкин, которому один раз ассистировал Евгений Кузнецов. Отметим, что в матче "Вашинтону" удалось сделать камбэк. "Кэпиталз" смогли отыграться со счетом 1:3 и повести 4:3. Однако затем пропустили три шайбы.

В других матчах игрового дня Евгений Малкин забросил одну из шайб в проигранном матче "Питтсбург Пингвинз" с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:3 Б). Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отличился в победном матче против "Вегас Голден Найтс".