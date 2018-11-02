Дональд Трамп пригрозил мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране приравняют камни к огнестрельному оружию. Так он пригрозил мигрантам, которые ведут себя агрессивно в отношении военных и полицейских.

Глава Белого дома напомнил, как на днях мексиканские пограничники серьезно пострадали, когда в них кинули булыжниками, сообщает телеканал "Россия 24". "Если мигранты продолжат кидать камни или булыжники в пограничников, как они это сделали в отношении мексиканских военных и полицейских и серьезно их ранили, мы будет расценивать это как применение огнестрельного оружия. Здесь нет большой разницы, когда вы получаете камнем в лицо. Это насилие, самая настоящая жестокость", — подчеркнул глава американской администрации.

Сейчас к границе США движется через Мексику караван мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки, в нем около четырех тысяч человек. Еще два каравана идут из Сальвадора. В Вашингтоне заявили, что будут держать границу на замке. Дональд Трамп пообещал разместить на границе с Мексикой 15 тысяч военных, чтобы не пустить в Соединенные Штаты нелегалов, но он все же надеется, что полиции не придется применять оружие в отношении мигрантов.