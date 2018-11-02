Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии

"Наш ответ санкциям!" — так генпрокурор Украины озаглавил свой пост в социальной сети об очередном задержании судна в порту Мариуполя. Юрий Луценко сообщил, что на борту находятся три тысячи тонн груза, который, якобы, отправили из российского порта в Бельгию, и пообещал привлечь всех к ответственности "за финансирование терроризма", но кого именно — не сказал.

Задержанное украинскими властями судно ходит под флагом Либерии, оно перевозило продукцию Алчевского металлургического комбината, который находится на территории Луганской народной республики, сообщает телеканал "Россия 24". Какое-то время завод был закрыт и возобновил работу только в декабре прошлого года.