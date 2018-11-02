"Рассвет" замолчал навсегда

НАСА потеряло связь с автоматической станцией "Рассвет". В ведомстве полагают, что на борту аппарата кончилось топливо, вследствие чего он не может держать антенны по направлению к Земле или повернуться так, чтобы его аккумуляторы заряжались от солнечных батарей.

Станцию "Рассвет" запустили в космос в 2007 году для исследования пояса астероидов и карликовой планеты Цереры, напоминает телеканал "Россия 24" Теперь уже бесполезный космический аппарат останется на ее орбите на 20, а то и на 50 лет.