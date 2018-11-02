"МанСити" обыграл "Фулхэм" и пробился в четвертьфинал Кубка английской лиги

Футбольный клуб "Манчестер Сити" смог выйти в четвертьфинал Кубка английской лиги. В четверг, 1 ноября, команда в матче 1/8 финала на своем поле одержала победу над "Фулхэмом" со счетом 2: 0.

В составе победителей дубль на 18-й и 65-й минутах оформил 19-летний испанский форвард Брахим Диас. Александр Зинченко провел на поле всю встречу, но результативными действиями не отметился.

В четвертьфинальном матче "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Лестер" – "Саутгемптон". Эта игра была перенесена из-за трагедии с владельцем "Лестера".