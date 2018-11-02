Каменев забросил первую шайбу в сезоне, но его "Колорадо" проиграло "Калгари"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" по ходу гостевого матча с "Калгари Флэймз" вел со счетом 4:1, но в итоге уступил – 5:6.

Счет во встрече на 24-й минуте открыл российский нападающий лавин Владислав Каменев, которому удалось отличиться в меньшинстве. Вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 31 из 37 бросков по своим воротам.

Результаты других матчей: "Торонто Мэйпл Лифс" – "Даллас Старз" – 1:2, "Детройт Ред Уингз" – "Нью-Джерси Девилз" – 4:3, "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Нэшвилл Предаторз" – 1:4, "Эдмонтон Ойлерз" – "Чикаго Блэкхокс" – 4:0, "Анахайм Дакс" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 2:3 Б (вратарь Александр Георгиев отразил 28 бросков).