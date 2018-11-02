Центробанк РФ произвел рекордные закупки золота

Как сообщил Всемирный совет по золоту, в третьем квартале 2018 года Центробанк России приобрел более 92 тонн золота – рекордный для России объем за квартальный период. При этом приобретение золота Центробанком России происходит на фоне распродажи долларовых активов.

В результате в третьем квартале текущего года золотой запас России впервые в истории превысил 2000 тонн и составляет 17 процентов от общемировых накоплений, сообщает РИА Новости.

Другим активным участником рынка этот же период являлась Турция, власти которой, несмотря на девальвацию национальной валюты, увеличили объем покупок благородного металла на 18,5 процента.