Айтор Каранка вошел в список потенциальных тренеров "Спартака"

Испанский специалист Айтор Каранка может стать главным тренером московского "Спартака". В настоящее время 45-летний Каранка тренирует английский "Ноттингем Форест".

Итальянское издание Calciomercato сообщило, что "Спартак" рассматривает Айтора Каранку как кандидата на должность главного тренера, ставшую вакантной после отставки Массимо Карреры. Кроме того, в услугах Каранки заинтересован лиссабонский "Спортинг".

Бывший защитник "Атлетика" и "Реала" Айтор Каранка входил в тренерский штаб мадридского "Реала" в бытность Жозе Моуринью главным тренером "королевского клуба". Каранка уже в качестве наставника выводил "Мидлсбро" в английскую премьер-лигу. В настоящее время испанский специалист работает с английским "Ноттингем Форест", который идет седьмым в Чемпионшипе.