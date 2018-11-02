НХЛ. Гол и пас Ковальчука не спасли "королей" от домашнего проигрыша

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Калифорнии. А обеих встречах хозяева потерпели поражения. "Лос-Анджелес Кингз" проиграл "Филадельфии Флайерз" 2:5, а "Сан-Хосе Шаркс" – "Коламбус Блю Джекетс" 1:4.

Нападающий "Кингз" Илья Ковальчук забросил сам и помог отличится Джеффу Картеру. Но этого оказалось мало. На два гола "королей" гости ответили пятью. Самую первую шайбу в составе "летчиков" забросил Иван Проворов.

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин не совершил результативных действий в матче с "Сан-Хосе". Но его клуб победил 4:1, во многом благодаря игре вратаря Сергея Бобровского. Сергей отбил 24 броска, совершенных по его воротам.