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2 ноября 201808:30

НХЛ. Гол и пас Ковальчука не спасли "королей" от домашнего проигрыша

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Калифорнии. А обеих встречах хозяева потерпели поражения. "Лос-Анджелес Кингз" проиграл "Филадельфии Флайерз" 2:5, а "Сан-Хосе Шаркс" – "Коламбус Блю Джекетс" 1:4.

Нападающий "Кингз" Илья Ковальчук забросил сам и помог отличится Джеффу Картеру. Но этого оказалось мало. На два гола "королей" гости ответили пятью. Самую первую шайбу в составе "летчиков" забросил Иван Проворов.

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин не совершил результативных действий в матче с "Сан-Хосе". Но его клуб победил 4:1, во многом благодаря игре вратаря Сергея Бобровского. Сергей отбил 24 броска, совершенных по его воротам.

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