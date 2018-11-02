Студентка из Майкопа пристроила в приют котенка за 340 тысяч

Котенка принесла в приют девушка из Майкопа. Пришедшей с молодым человеком девушке отказали — у приюта долг перед ветклиникой, а котенку нужна помощь ветеринара. Студентка отступать не стала: у нее дома уже живут два кота, а лимит ее возможностей в содержании животных исчерпан.

Но девушка из Адыгеи решила не отступать. Она самостоятельно погасила весь долг приюта для животных перед ветклиникой, а это 340 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

"Такое чудо у нас впервые за все шесть лет работы нашего сообщества, мы просто в шоке", — заявила администратор сообщества "Бездомные животные Майкопа" Зиля Степанова.

Родители в курсе поступка студентки. Но сама девушка просила никому о ее порыве не сообщать. Тем не менее, она не отказалась сфотографироваться с пристроенным в приют котенком.

"Мы сделали пост в соцсетях, чтобы люди увидели, что такое чудо бывает, какие бескорыстные есть люди", — написали волонтеры.

"Богатые тоже бывают людьми добрыми, щедрыми, настоящими", — делает открытие для себя один из авторов комментария.

"Все помогают людям, но, а животные, кто им поможет, если не мы? Прямо до слез. Спасибо девушке. Привет котенку", — пишет другой пользователь.

"О, май гот!!! Я верю в переселение душ. Наверно, какой святой переселился в тельце этого котяры", — текст еще одного восторженного комментария.

Но после публикации поста об этом поступке в соцсетях реакция была не только восторженная. Есть, к сожалению, очень завистливые, недобрые люди, отметили добровольцы из приюта.

"Котенка, который сейчас в ветклинике на лечении, а потом будет передан на кошачью передержку, мы назвали в шутку Золотой. Ищем ему хороших хозяев", — заявили волонтеры сообщества "Бездомных животных Майкопа".

Всего волонтеры сообщества опекают около сотни собак и кошек, найденных на улицах.