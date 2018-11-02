Усэйн Болт не будет играть в австралийском клубе

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт не будет играть за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерз". Восьмикратного олимпийского чемпиона не устроила финансовая сторона контракта.

Усэйн Болт прошел предсезонную подготовку в составе "Сентрал Кост Маринерз", выходил на поле и забивал мячи. Австралийцы были готовы предложить Болту контракт, но бегуна не устроила зарплата. "Сентрал Кост Маринерз" собирался платить ему 150 тысяч долларов в год, а ямаец настаивал на трех миллионах. Стороны не пришли к согласию, и Болт покинул расположение клуба.

Пока неизвестно, чем займется Усэйн далее. Возиожно, он рассмотрит прдложение мальтийской "Валетты".