ВЦИОМ выяснил, что объединяет россиян

Музыкальным символом, объединяющим страну, для каждого пятого россиянина является Гимн России. Это результат опроса "ВЦИОМ-Спутник" перед Днем народного единства 4 ноября. Второе место заняла песня "День Победы", а третье — "Катюша". За их объединительную роль высказались 8 и 7 процентов опрошенных.

Главным праздничным блюдом участники опроса назвали салат "Оливье". Его назвали 51 процент опрошенных. 28 процентов считают объединяющим россиян блюдом селедку под шубой, а 25 процентов – пельмени. Почетное четвертое место в опросе занял борщ. Он объединяет 17 процентов опрошенных, сообщает ТАСС.

Сомнение в том, что гастрономические предпочтения можно считать объединяющим началом, выразил глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. Но он добавил, что этот вопрос вызвал больше всего энтузиазма у респондентов.

"Действительно, многие общества воздают должное кулинарному искусству, считая его важнейшим элементом национальной культуры, а единство пищевых привычек — маркером общности", — подтвердил социолог.

Главными символами для россиян являются народ, за этот вариант высказались 9 процентов участников опроса, любовь к родине и патриотизм — 8 процентов.

"Символы культуры не играют той роли для интеграции российского социума, которую сегодня выполняют великие исторические события и достижения государства — Победа, Крым, патриотизм, армия, — прокомментировал результаты опроса Степан Львов. — К литературной классике, увы, мы стали обращаться все реже и часто первыми вспоминаем героев не столь однозначных — Обломова, Павку Корчагина, Иванушку".

Почти две трети россиян важнейшим историческим событием День Победы 9 Мая, объединяющими событиями 12 процентом назвали возвращение Крыма в Россию, а 8 процентов – революцию 1917 года. Объединяющими событиями истории назвали космический полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР по 5 процентов.

Скрепы среди книг искали при опросе социологи. Основной объединяющей книгой России 11 процентов опрошенных назвали "Войну и мир" Льва Толстого. Произведения Пушкина объединяют только 4 процента граждан России, а роман-эпопея Михаила Шолохова "Тихий Дон" – три.

"Ленинская фраза про то, что кино — важнейшее из искусств до сих пор не утратила своей актуальности, — добавил представитель ВЦИОМ. — Фильмы, особенно советские, мы помним и любим".

И первым объединительным фильмом россияне назвали комедию. Это картина Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". За ее объединительный потенциал проголосовало 9 процентов граждан. На втором месте с пятью процентами "Москва слезам не верит". Далее сразу несколько фильмов набрали равные показатели. По четыре процента у фильмов "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Любовь и голуби", "В бой идут одни старики", фильмов о войне и у "Движения вверх".

Образ россиян в глазах самих же россиян – это Илья Обломов из одноименного романа Ивана Гончарова. За обломовский характер высказались четыре процента опрошенных. Вдвое меньше набрали образы Алексея Мересьева ("Повесть о настоящем человеке"), Павла Корчагина ("Как закалялась сталь"), Андрея Болконского ("Война и мир"), сказочный Иван-дурак и былинный Илья Муромец.

Опрос проводился 18 октября среди 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5 процента.