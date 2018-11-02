Тема:
Мозг человека и животных 1 час назад
Создан самый подробный перечень типов клеток в коре головного мозга
Нейробиологи опубликовали результаты 15 лет работы по самой масштабной на сегодняшний день переписи нейронов в коре мозга млекопитающего. Итоги исследования подведены в научной статье, опубликованной в журнале Nature группой во главе с Хункуй Цзэн (Hongkui Zeng) из Алленовского института наук о мозге в США.
Мозг млекопитающего – необычайно сложная система. И дело не только в количестве нейронов, которых только у мыши порядка ста миллионов, а у человека ещё в тысячу раз больше. Нервные клетки делятся на множество типов по строению и, вероятно, функциям. Каждая достаточно масштабная "перепись" открывает новые виды нейронов.
Клетки можно классифицировать по разным параметрам. Один из самых прогрессивных на сегодняшний день подходов заключается в том, чтобы учитывать, какие гены в каком нейроне работают (или, как говорят специалисты, экспрессируются).
Напомним, что все клетки организма имеют одну и ту же ДНК. Строение и функции клетки зависят от того, какие гены в ней включаются, а какие "молчат". В зависимости от этого клетка вырабатывает разные белки, а эти белки выполняют разные функции.
Картина экспрессии генов (то есть генов "включённых" и "выключенных") определяет, станет ли клетка частью нервной ткани, мышечной и так далее. Она же создаёт и более тонкие различия, например, между типами нейронов, что в данной работе и интересовало исследователей.
Разумеется, проанализировать все клетки мозга мыши или даже его коры учёным было бы не под силу. Они предпочли детально исследовать два участка мозга, имеющих важные функции.
Во-первых, это первичная зрительная кора — регион мозга, в который первым делом попадает сигнал зрительных нервов. Здесь необработанная информация разделяется на данные о форме, цвете и движении. Форма объектов распознается здесь же, а остальные сведения передаются более глубоким слоям мозга.
Вторым участком исследования стала передняя боковая моторная кора. Она участвует в управлении движением.
Всего биологи проанализировали экспрессию генов почти в 24 тысячах нейронов (путём секвенирования РНК одиночных клеток).
Основываясь на картине экспрессии, они разделили "кирпичики мозга" на 133 типа. Некоторые из этих видов нейронов уже были известны по предыдущим исследованиям. Но было открыто также множество новых и редких типов нервных клеток.
"Это, безусловно, самый полный, самый глубокий анализ любых областей коры у любого вида", – заявляет Цзэн.
Команда определяла, экспрессируется ли в клетке тот или иной ген. Полный перечень проверенных генов для каждой клетки насчитывал десятки тысяч пунктов.
"Только благодаря новейшим достижениям в области технологий мы можем измерить активность стольких генов в одной клетке", – говорит первый автор статьи Босилька Тасич (Bosiljka Tasic), также из Алленовского института.
Полученные данные уже привели другую команду исследователей к интересным выводам о работе клеток в моторной коре. Так, биологи обнаружили, что в "планировании" движений участвует один тип клеток, а команду мышцам отдаёт другой. При этом биологи дополнительную информацию о форме нейрона. Эти результаты опубликованы в отдельной научной статье, также вышедшей в журнале Nature.
"Мы работаем над изучением не только экспрессии генов, но и многих других свойств клетки, в том числе её функций, которые являются наиболее неуловимыми, самыми трудными для определения", – говорит Тасич.
В настоящее время исследователи работают над тем, чтобы расширить свои представления о нейронах, изучив и другие области коры. Впрочем, они ожидают, что там встретятся в основном те же типы клеток.
"Имея все эти данные, мы можем начать изучать новые принципы организации мозга и, в конечном итоге, понять то, как он работает", – резюмирует Цзэн.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о самой подробной карте областей человеческого мозга, карте межнейронных связей млекопитающего и подсчёте числа нейронов в мозге кошек и собак.
Ранее по теме
-
Нейробиологи выявили нарушение в работе мозга пожилых людей, которое отвечает за потерю памяти3 суток назад
-
Новый браслет может спасти тысячи эпилептиков от внезапной смерти3 суток назад
-
Как стресс сказывается на человеке "в самом соку"7 суток назад
-
Устройство, стимулирующее мозг, улучшило память людей8 суток назад
-
Нейробиологи определили, как человеческий мозг развил высокие интеллектуальные способности13 суток назад
-
Эффект "честного плацебо": почему пациенты чувствуют улучшение, зная, что принимают пустышки21 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Порошенко не попал под российские санкции
- Полицейских-насильников уволили с позором
- Посол США улетал из России лечиться от рака
- Трагически погибшего журналиста Развозжаева похоронили
- Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет
Самое читаемое
-
Стали известны подробности группового изнасилования в Уфе
- Звезда шоу "Голос" умерла от рака
- В Москве жестоко избили известного актера
- Легенда фитнеса, тренер мировых звезд умерла в ванной в 42 года
- Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- Цены на топливо "заморозили": правительство договорилось с нефтянниками
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
- Анонсирован обновленный Nissan Terrano для России
Вести.Экономика
-
Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины
- Человек и море: какие суда мы построим через 20 лет?
- Крупнейшие компании прошлого
- Тирания доллара близка к завершению?
- Самые высокооплачиваемые умершие знаменитости 2018 года
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы
- "Петелинку" оштрафовали за листерии и сальмонеллы в курином мясе
- В Люберцах люди остались без отопления по вине застройщика
- Борьба с самостроем: снос палаток изменил облик Москвы
- Уходя от погони, таксист протаранил три машины
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Миссия телескопа Kepler закончена
- Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса
- Учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
- Собак обучили диагностировать малярию по запаху носков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"