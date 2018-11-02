Вашингтон хочет смягчить санкции к Ирану

США пошли на попятную и рассматривают вариант смягчения санкций против Ирана. Анонимные источники в американском правительстве заявили, что вынуждены прислушиваться к союзникам, которые заинтересованы в деловых связях с Тегераном.

Белый дом даже согласен пойти на уступки некоторым странам и оставить им возможность беспрепятственно покупать иранскую нефть, сообщает телеканал "Россия 24". В частности, в этот список попадает Индия. Если она выйдет из-под санкций, то будет импортировать больше миллиона тонн иранской нефти в месяц.

Разрабатывающие проект санкций в отношении Ирана чиновников госдепартамента смогли убедить госсекретаря Майка Помпео в необходимости позволить Тегерану пользоваться SWIFT — международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей, которая критически важна для иранской экономики.

О выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в мае 2018 года заявил президент США Дональд Трамп. Он назвал это соглашение худшим в истории США. Выход Вашингтона из соглашения подразумевает восстановление санкций против Ирана. Часть из санкций уже вступила в силу в августе.

Новый пакет американских санкций с жесткими ограничениями для Ирана Вашингтон введет 4 ноября.