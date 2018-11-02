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Групповое изнасилование в Уфе 1 час назад

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2 ноября 201811:18

Жена полицейского-насильника рассказала об алиби мужа

В Уфе жена одного из полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, утверждает, что ее муж в ночь происшествия был дома.

"С 29 на 30 он дома ночевал. Во вторник пошел на работу. Отработав, пришел вечером домой, он приходит в 11 вечера — но у него служба такая. Вчера он не пришел домой, его задержали", — рассказала она в интервью ГТРК "Башкортостан".

По словам женщины, она до сих пор находится в шоке от обвинений в адрес своего мужа и не верит, что он мог совершить подобное.

"У нас двое детей — 4 и 3 года. Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил, все его сотрудники, его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны", — пояснила она.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. 23-летняя девушка, работающая дознавателем, заявила, что ее изнасиловали трое коллег: начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.

Для выяснения всех обстоятельств в Уфу направлена группа сотрудников собственной безопасности МВД РФ из Москвы. Полицейские уже уволены из органов с формулировкой "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство". В квартирах и рабочих кабинетах подозреваемых проведены обыски.

Сегодня Кировский районный суд Уфы выберет подозреваемым меру пресечения. Следствие настаивает на их аресте, передает "Интерфакс".

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