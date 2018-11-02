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Российские СМИ на Украине 1 час назад
"Шито белыми нитками": в Москве идут акции в поддержку журналиста Вышинского
В Москве, у особняка МИДа РФ на Спиридоновке, и у украинского посольства в Леонтьевском переулке 2 ноября проходят акции в поддержку журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Киев уже почти полгода держит в заключении по подозрению в госизмене.
В Москве около сорока студентов (некоторые – будущие журналисты) стоят с лозунгом: "Свободу Кириллу Вышинскому". Как ожидается, чуть позже они будут раздавать футболки с изображением задержанного на Украине представителя СМИ, передает "Россия 24".
"Вышинский просто выполнял свою работу, был журналистом, — сказала одна из участниц акции. — Мы требуем, чтобы его выпустили".
Она напоминает, что человек вправе высказывать свое мнение, а "украинским властям удобно, чтобы информацию доносили только под удобным для них углом".
"Это неправильно. Страна хочет войти в Евросоюз, но не соблюдает элементарные принципы демократии", — говорит участница акции.
В ближайшее время в особняке российского внешнеполитического ведомства на Спиридоновке начнутся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Ожидается, что они обсудят и ситуацию с Кирилом Вышинским, передает РИА Новости.
Акция в поддержку Вышинского проходит и у украинского посольства в Москве. Она приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября.
Под девизом "Дело шито белыми нитками" участники акции собираются у украинского посольства с катушками белых ниток, транспарантами и плакатами с хэштегом "#ВолюВышинскому!"
Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене иподдержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Накануне Херсонский городской суд продлил арест Кирилла Вышинского до 28 декабря.
После этого решения представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением украинского суда и призвал Киев освободить журналиста.
Ранее Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Президент России отметил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Россия направила Украине ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
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