Опубликовано видео из салона утонувшего автобуса — теперь известна причина его падения в Янцзы

Нашумевшая история падения китайского автобуса с моста в Янцзы получила продолжение: транспортное средство все-таки достали с глубины 71 метра и расшифровали данные записывающего устройства.

Первоначальная версия о том, что в падении автобуса в минувшее воскресенье виновата женщина-водитель на легковушке, не подтвердилась, когда полиция нашла видео с регистраторов автомобилей очевидцев аварии.

На полученных кадрах было видно, как автобус беспричинно резко сворачивает влево, пробивает ограждение моста и падает.

Разгадка такого поведения появилась, когда спасатели просмотрели видео с записывающего устройства, установленного непосредственно в салоне транспортного средства.

На этих кадрах видно, как на водителя напала одна из пассажирок и пыталась его ударить. Мужчина несколько раз отмахивался от нее и в какой-то момент потерял контроль над автобусом, забывшись, он резко дернул руль, после чего произошла авария, а затем и падение.

Наиболее вероятной причиной конфликта пассажирки и водителя, по предположениям экспертов, послужил отказ последнего затормозить на мосту, чтобы женщина, пропустившая свою остановку, могла выйти: согласно правилам дорожного движения это запрещено.

В автобусе находились 15 человек. Тела 13 из них были найдены и извлечены из воды. Двое официально числятся пропавшими без вести.