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2 ноября 201811:02

Вратарь "Лестера" Шмейхель рвался спасать владельца клуба

EPA

Стали известны некоторые подробности трагедии в английском Лестере. В субботу вечером вертолет, в котором находились владелец клуба "Лестер Сити" Вишай Шриваддханапрабха и еще четыре человека, потерпел аварию рядом со стадионом. Все находившиеся на борту погибли.

Трагедия развернулась на глазах у вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля. Каспер садился в автомобиль, когда на автостоянку рухнул вертолет. Шмейхель бросился к горящему вертолету чтобы спасти находившийся в нем людей, но был остановлен полицией.

О поступке Шмейхеля сообщил главный тренер "лисиц" Клод Пюэль. По его словам, Каспер очень сильно переживает гибель владельца.Он, как и вся команда, выглядит опустошенной.

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