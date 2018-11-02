Догнал, застрелил, закопал: пропавший подросток был убит

Пропавший в Кемерово 16-летний подросток был убит. По подозрению в убийстве задержан 38-летний ранее судимый кемеровчанин. Подросток с другом зашел на территорию недостроенного дома в поселке Комиссарово.

Задержанный мужчина рассказал в полиции, что проверял стройку, поскольку сработали датчики движения. На стройке он увидел двух подростков и потребовал, чтобы они покинули территорию, сообщает РИА Новости. Но вместо того, чтобы убраться восвояси, подростки стали бегать по недостроенному помещению.

Тогда мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из охотничьего ружья. После этого подростки бросились в разные стороны. Мужчина погнался в лес за одним из них. При этом он еще несколько раз выстрелил в сторону убегающего подростка.

Пробежав еще несколько метров кемеровчанин увидел, что юноша лежит на земле без признаков жизни.

Вместе с приехавшим на стройку братом 38-летний мужчина вывез тело подростка в другой район города, где они закопали его в лесном массиве.

Криминалисты нашли гильзы на земле от патронов в месте убийства подростка, а также следы от дроби на дереве. А на месте захоронения было найдено тело убитого 25 октября подростка.

Обладатель охотничьего ружья взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", Назначен комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.