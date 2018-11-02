Теракт в Архангельске: раненых доставили в Москву

Пострадавших при теракте в Архангельске сотрудников УФСБ доставили в Москву на лечение. Всех троих перевозили по воздуху, привлекались силы санавиации, передает ТАСС.

Состояние пострадавших остается тяжелым: один человек в стабильно тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести, ухудшения ни у кого нет.

31 октября в здании УФСБ Архангельской области произошел взрыв. Погиб 17-летний юноша – студент местного техникума, он пронес самодельное взрывное устройство.