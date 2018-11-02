2 ноября 201811:55
Обе Кореи хотят провести Олимпиаду в 2032 году
КНДР и Южная Корея намерены провести летние Олимпийские игры 2032 года. Оба корейских государства намерены оправить письмо в Международный олимпийский комитет.
Договоренность о подобной инициативе была принята спортивными делегациями двух стран в КНДР, сообщает ТАСС. Решение было поддержано лидерами двух стран. Ранее президент МОК Томас Бах говорил, что приветствует идею проведения Олимпиады в обеих Кореях.
Кроме того, представители КНДР и Южной Кореи договорились отправить на чемпионат мира по гандболу объединенную команду. На Олимпиаде 2020 года также выступит единая корейская сборная.
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