Обе Кореи хотят провести Олимпиаду в 2032 году

КНДР и Южная Корея намерены провести летние Олимпийские игры 2032 года. Оба корейских государства намерены оправить письмо в Международный олимпийский комитет.

Договоренность о подобной инициативе была принята спортивными делегациями двух стран в КНДР, сообщает ТАСС. Решение было поддержано лидерами двух стран. Ранее президент МОК Томас Бах говорил, что приветствует идею проведения Олимпиады в обеих Кореях.

Кроме того, представители КНДР и Южной Кореи договорились отправить на чемпионат мира по гандболу объединенную команду. На Олимпиаде 2020 года также выступит единая корейская сборная.