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Российские СМИ на Украине 19 минут назад

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2 ноября 201812:51 Лариса Худикова

Лавров объяснил, почему Запад беззубо реагирует на нарушение Киевом свободы СМИ

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. По ее итогам состоялась пресс-конференция, которую транслировал телеканал "Россия 24".

На ней журналистами, в частности, был задан вопрос о том, почему ОБСЕ не слишком внятно реагирует на нарушение свободы слова в Киеве и, в частности, на арест руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского?

Корреспондент, задававшая этот вопрос, отметила, что от заявлений на эти темы от ОБСЕ "толку – ноль": Киев на них не реагирует.

Когда послышались усмешки, журналист отметила: "Не смешно!"

Гремингер пытался объяснить, что входит в функции ОБСЕ, и напомнил, что по такого рода вопросам они всегда выпускают заявления.

"Свобода СМИ — это один из столпов работы ОБСЕ", — напомнил генсек этой организации.

При этом Гремингер пояснил, что когда говорит о свободе СМИ, то должен полагаться на своего коллегу – представителя по свободе СМИ господина Дезира.

"Мой мандат не дает никакой надзорной роли над его действиями", — пояснил Гремингер.

Он также сообщил, что "следит за его деятельностью". "Я думаю, что он вмешивается в ситуацию беспристрастным образом", – отметил генсек ОБСЕ и добавил, что Дезир "в отношении всех вопросов притеснения СМИ делает это не только публично, но и в конфиденциальной манере".

По его словам, "в контексте конфиденциального взаимодействия офис Дезира очень активно работает с Украиной".

Лавров также прокомментировал вопрос о не слишком внятной реакции западных институтов на нарушение Киевом свободы слова и охоту на журналистов, чье мнение не устраивает украинские власти.

Глава МИД РФ отметил: российское внешнеполитическое ведомство привлекло внимание коллег из ОБСЕ к тому, что на разные ситуации с нарушением прав журналистов спецпредставитель по свободе СМИ ОБСЕ реагирует по-разному.

Кроме того, сказал Лавров, была передана сравнительная таблица "о тех формах выражения своего негативного отношения, которые господин Дезир употребляет при нарушении прав российских журналистов с одной стороны, и при нарушении прав журналистов из других стран".

Он подчеркнул, что Москва не хочет никого ни в чем обвинять, но призывает все институты ОБСЕ действовать без двойных стандартов.

Сергей Лавров также вспомнил слова из "Маленького принца" Экзюпери" – о том, что "мы в ответе за тех, кого приручили".

По его словам, поскольку Запад в свое время "приручил" Киев, то сейчас ему неудобно громче говорить о нарушениях украинскими властями свобод (в том числе свободы СМИ).

"Стесняются наши западные коллеги говорить об этом публично потому, что в свое время поддержали незаконный государственный переворот, представив его как демократическую революцию", — напомнил глава МИД.

Лавров также сказал, что Запад понимает опрометчивость предыдущих шагов (в поддержке украинских властей), но боится потерять лицо, если выступит с критикой Киева.

Кроме того, отметил глава МИД РФ, у ОБСЕ нет иных механизмов обеспечения выполнения странами-членами своих обязательств, кроме как сила убеждения.

При этом Сергей Лавров напомнил: генсек ОБСЕ сказал, что в конфиденциальных беседах "эти мысли доносятся до киевского руководства".

"И мы знаем, что это именно так", — заверил он и добавил, что "они делают это тихо — в надежде на то, что эта сила убеждения, сила влияния, эти экономические и прочие рычаги воздействия на Киев, которые есть у Запада, сработают".

Однако, отметил глава российского МИДа, "именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности".

Ранее сообщалось, что перед началом переговоров Гремингера и Лаврова у здания МИД на Спиридоновке началась акция в поддержку журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Киев уже полгода держит под арестом, подозревая в "госизмене".

Участники второй акции в его поддержку, которая прошла 2 ноября у посольства Украины в Москве, вышли с плакатами: "Дело шито белыми нитками", намекая на сфабрикованность киевскими властями данного дела и покушение на свободу слова на Украине.

Кроме того, воспользовавшись визитом Гремингера в Москву, журналист МИА "Россия сегодня" передала генсеку ОБСЕ письмо от матери Кирилла Вышинского.

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