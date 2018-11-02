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Изучение и отлов астероидов Солнечной системы 36 минут назад
Прощание с рассветом: связь с легендарным космическим зондом Dawn потеряна навсегда
Прославленный космический аппарат Dawn ("Рассвет"), единственный зонд, посетивший два крупнейших тела в поясе астероидов, исчерпал запасы топлива и больше не сможет выходить на связь. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) вспоминают этапы пути длиной в 11 лет и семь миллиардов километров.
Как сообщает НАСА, аппарат пропустил сеансы связи, назначенные на 31 октября и 1 ноября. Специалисты проверили и отбросили все правдоподобные версии случившегося, кроме единственной: у аппарата закончилось топливо (приборы показывали, что это должно было случиться со дня на день). Это значит, что зонд больше не сможет повернуть антенну к Земле и передать ей из космических далей горячий привет и уникальные сведения.
Миссия была запущена в 2007 году. 15 июля 2011 года Dawn стал первым зондом, который вышел на орбиту тела в главном поясе астероидов. Целью аппарата тогда была Веста, второй по величине объект в этом поясе.
Здесь зонд помог сделать многие славные открытия. Например, с его помощью учёные обнаружили, что по Весте некогда текла вода, а сам астероид является недоразвившейся планетой.
4 сентября 2012 года аппарат отправился в дальнейшие странствия. 6 марта 2015 года он вышел на орбиту карликовой планеты Цереры. Это самый большой объект в главном поясе астероидов.
Сделав это, Dawn стал первым аппаратом, последовательно вышедшем на орбиту двух тел Солнечной системы (не считая, конечно, Земли и Солнца). Это также была первая миссия, достигшая малой планеты.
"Требования, которые мы предъявляли к "Рассвету", были огромными, но каждый раз он справлялся с вызовом. Трудно сказать "до свидания" этому удивительному космическому кораблю, но пришло время", – признаётся Марк Райман (Marc Rayman) из НАСА.
На орбите Цереры зонд тоже немало послужил науке. Так, он обнаружил на ней таинственные цветные пятна, криовулкан, органические вещества и изменения поверхности со временем.
Осенью 2017 года инженеры снизили орбиту аппарата до 200 километров (ранее минимальное удаление от поверхности Цереры составляло 385 километров). Это позволило получить новые, гораздо более подробные снимки. Тогда же было принято решение, что "Рассвет" будет работать до последней капли топлива.
Инженеры ручаются за то, что замолчавший аппарат останется на орбите не менее чем на 20 земных лет, а с вероятностью более 99% – не менее чем на 50 лет. Это необходимо согласно строгим протоколам астробиологической безопасности.
Церера, лишённая атмосферы и жидкой воды на поверхности, не кажется подходящим местом для развития жизни. Тем не менее специалисты не исключают, что какие-то особо живучие микробы там всё-таки имеются. Поэтому загрязнять её потенциальную биосферу земными микроорганизмами, которые могли сохраниться на Dawn, не следует. Эксперты надеются, что несколько десятилетий космического холода и жёсткого облучения надёжно простерилизуют аппарат до того, как он упадёт на поверхность малой планеты.
Между прочим, ради сохранения гипотетической внеземной жизни специалисты иногда идут на то, чтобы сознательно уничтожить зонд в конце миссии. "Рассвету", правда, подобное не грозит.
Заметим в заключение, что зонд ещё принесёт пользу человечеству. Хотя он уже не может передавать на Землю новые данные, учёным надолго хватит работы и с той информацией, которой он успел поделиться.
"Во многих отношениях [освоение] наследия "Рассвета" только начинается, – подытоживает Кэрол Раймонд (Carol Raymond) из НАСА. – Наборы данных, [полученные] Dawn, будут глубоко проанализированы учёными, работающими над тем, как планеты растут и дифференцируются, и когда и где в нашей Солнечной системе могла бы сформироваться жизнь".
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