Рогозин решил отвоевать рынок пусковых услуг

В ближайшие полтора года российская ракетно-космическая отрасль будет реструктурирована. Это необходимо для создания серийного производства, чтобы отвоевать рынок пусковых услуг, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Раньше в космической отрасли каждый космический аппарат делали особенным, отрасль работала по конструкторским разработкам, пояснил Рогозин. Реструктуризация должна решить вопросы с отказами техники и аварийностью.

"Когда вы серийно выпускаете, это выгодная экономика, это повторяющиеся технические и технологические решения, это проще. Соответственно, вы получаете качество и безотказность", — цитирует Рогозина РИА Новости.

При реструктуризации будут созданы три холдинга — интегрированная структура космического двигателестроения на базе НПО "Энергомаш", приборостроительный и ракетный кластеры. Для ракетного сегмента головной организацией станет Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия". В ракетостроительный холдинг войдут Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" и "Центр Хруничева".

При создании российского приборостроительного холдинга уже появилось дизайн-бюро, которое разрабатывает типажи микроэлектронных схем. Сами схемы производятся частично в России, частично в Юго-Восточной Азии.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Роскосмос создавался для консолидации космической отрасли, однако реальная работа начинает разворачиваться только сейчас.