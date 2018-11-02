Знак подземного перехода травмировал мужчину в центре Москвы

В центре Москвы на 28-летнего мужчину упал дорожный знак, обозначающий подземный переход. Молодой человек получил травмы.

Инцидент произошел на улице Большая Якиманка возле дома №58. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили ТАСС пресс-службе столичного главка МВД.