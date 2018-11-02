Заключенные сняли зажигательный мультфильм о лебеде-наркомане и победили на конкурсе ФСИН

Созданный участниками арт-терапевтической группы по борьбе с наркозависимостью мультфильм победил на всероссийском конкурсе Федеральной службы исполнения наказаний. Сценаристами, аниматорами, операторами и режиссерами стали заключенные исправительной колонии №5 на Камчатке, и их лебедь-наркоман, подобно герою "Низшего пилотажа, действительно запоминается надолго.

"Изначально перед нами не стояла задача создавать именно мультфильм. Мы предложили осуждённым, работающим на телестудии, попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека. Далее они сами предложили развить эту тему", — пояснила "Кам 24" психолог Юлия Хаблова.

Если белый лебедь из одной из самых известных песен группы "Лесоповал" качает на пруду павшую листву, то герой мультфильма и крылом махнуть не успел, как пред ним возникла наркоскатерть-самобранка в виде листа кувшинки. Представитель отряда гусеобразных ни в чем себе не отказывал, пройдясь по всему ассортименту, — отведал и таблетки, и марихуану, и белый порошок. Сообразно принимаемым наркотикам менялось не только его восприятие действительности, но и оперение — от зеленовато-серого до радужного.

Осмысление собственного "преображения" приходит к лебедю во время очередной ломки — переводившие его в пограничное состояние вещества отправляются на дно пруда ("Куда тебя я приведу", как напоминает "Лесоповал"), а на смену наркозависимости с ЛГБТ-мотивами приходит любовная страсть и тяга к поиску спутницы жизни.

Анимационная лента была отправлена на всероссийский конкурс ФСИН, где заняла первое место.

"Надеюсь, что этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье", — резюмировала Хаблова.