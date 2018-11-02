Куда ушли деньги: активисты ОНФ проверили строительство фельдшерских пунктов

В Подмосковье активисты ОНФ проверяют, как реализуется федеральная программа по открытию новых фельдшерско-акушерских пунктов. Только за этот год в ее рамках планировалось открыть более 80 медицинских комплексов. Однако в ряде районов фельдшерско-акушерские пункты до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Устье Наро-Фоминского района ждали давно. Сегодня врач вынужден принимать больных в здании детского сада. В итоге новая маленькая поликлиника появилась, только пока там нет ни врачей, ни пациентов. Из-за недоделок здание не могут передать на баланс Минздрава Московской области.

"Из-за склона асфальта вода вся уходит и подмывает основание. Затем, если мы посмотрим на качество так называемого бетона, то это песок практически", — показывает Антон Шлыков, член штаба ОНФ Московской области.

Местные жители негодуют. Получается, что медпункт есть, но его нет.

- Там тепла нет, ничего нет. Его строили-то на курьих ножках! На железочках поставили. Кто раньше так строил? Раньше фундамент возводили!

Врачей, мягко говоря, удивляет, почему в XXI веке строят здания и не подключают их к канализации и системе отопления.

"Канализация, к сожалению, выгребная. А рядом, вы видите, дома стоят, значит, есть центральная канализация", — говорит фельдшер Инна Семибратова.

У активистов Народного фронта есть претензии и к стоимости здания. Модульный фельдшерский пункт из металлоконструкций, который даже не предполагает фундамента, обошелся бюджету как особняк в элитном дачном поселке.

"К примеру, на Таймыре ФАП, который гораздо лучше и выдерживает на полуострове минус 60 градусов, обошелся всего в 6 миллионов, а здесь 18 миллионов в Московской области", — объясняет Антон Шлыков, член штаба ОНФ Московской области.

Деревня Рождественно. Уже 9 месяцев как местные жители должны ходить на обследование в новый медицинский пункт. Но строители почему-то возвели здание на чужом участке. Почему так вышло, разбираются надзорные органы. Постройку пришлось переносить на 20 метров.

"Были судебные тяжбы. В результате, по словам администрации, нам выделили новый участок, на который был перенесен ФАП. Работы в связи с этим были остановлены на полгода", — поясняет Виталий Синчурин, представитель компании подрядчика.

В деревне Шустиково здание построено, но работать в нем медики тоже не могут, хотя очень хотят и ждут не дождутся переезда. Плитка на потолке вздулась. Подрядчик исправляет огрехи.

Общественники в рамках проекта "За честные закупки" проверили большинство подмосковных фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны были быть сданы еще в 2017 году, и на строительство которых был выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей.

"По данным, которые мы получили от Министерства здравоохранения Московской области, в 2017 году порядка 80 ФАПов были не достроены", — сообщил Валерий Алексеев, эксперт проекта ОНФ "За чистые закупки".

При этом почему-то возведение 1 квадратного метра новых медучреждений обходилось подмосковному бюджету в 70 тысяч рублей, в то время как в других регионах эта цифра не выше 50 тысяч. Результаты проверки активисты в ближайшее время донесут до губернатора Московской области и направят в Счетную палату.