"Дыра" в центре Хруничева: проблему решат

Финансовая дыра в Центре имени Хруничева, который производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В сумму вошли пени и штрафы за просроченные контракты и 27-миллиардный долг перед Роскосмосом, который продолжает расти. Зарплату сотрудникам центра Роскосмос выплачивает из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются, сообщил Рогозин РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса говорил, что в 2019 году планируется удвоение пусков ракет, и 10 будут тяжелыми – девять "Протонов" и одна "Ангара". Это, по его словам, позволит центру начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Центре имени Хруничева сложилась непростая ситуация, но заверил, что проблемы решаются.