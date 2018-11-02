"Ливерпуль" может приобрести Усмана Дембеле
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле может сменить "Барселону" на "Ливерпуль". В приглашении 21-летнего футболиста заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп.
В "Барселоне" недовольны игрой чемпиона мира и его отношением к тренировкам. После того, как Дембеле опоздал на предматчевую установку главного тренера Эрнесто Вальверде, клуб решил расстаться с футболистом. Не исключено, что Усман будет продан уже в январе.
Однако потенциальных покупателей может отпугнуть высокая цена футболиста. Летом 2017 года он был куплен у дортмундской "Боруссии" на 105 миллионов евро. Однако "Ливерпуль" выразил готовность купить футболиста сборной Франции. Клопп хотел видеть Дембеле в своей команде еще до того, как Усман перешел в "Барсу".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Жена полицейского-насильника рассказала об алиби мужа
- Странный ответ на санкции: Украина задержала судно под флагом Либерии
- Догнал, застрелил, закопал: пропавший подросток был убит
- В Кремле с юмором отнеслись к заявлению Коломойского
- Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет
Самое читаемое
-
Стали известны подробности группового изнасилования в Уфе
- Звезда шоу "Голос" умерла от рака
- В Москве жестоко избили известного актера
- Легенда фитнеса, тренер мировых звезд умерла в ванной в 42 года
- Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- Цены на топливо "заморозили": правительство договорилось с нефтянниками
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
- Анонсирован обновленный Nissan Terrano для России
Вести.Экономика
-
Как Дональд Трамп одним звонком поднял падающие рынки
- За рулем гаджета: будущее автомобильной промышленности
- Топ-10 самых загруженных аэропортов в мире
- Обвал на рынке нефти: цены опустились до минимума с августа
- США не рискнут портить отношения с саудитами
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы
- "Петелинку" оштрафовали за листерии и сальмонеллы в курином мясе
- В Люберцах люди остались без отопления по вине застройщика
- Борьба с самостроем: снос палаток изменил облик Москвы
- Уходя от погони, таксист протаранил три машины
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Миссия телескопа Kepler закончена
- Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса
- Учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
- Собак обучили диагностировать малярию по запаху носков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"