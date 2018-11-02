В "Манеже" покажут "Сокровища музеев России"

Несколько сотен шедевров со всей страны покажут в Москве на грандиозной выставке "Сокровища музеев России". Она откроется в Манеже 4 ноября — в День народного единства. Одним из самых значимых и ценных экспонатов станет икона Божьей Матери "Умиление" XVI века, которую привезут из Псково-Печерского монастыря.

Выставка "Сокровища музеев России" собрала самые яркие экспонаты из 50 музеев со всей страны — от Владивостока и Калининграда до Ханты-Мансийска и Феодосии. Чтобы собрать все шедевры в Манеже, а их около 300, организаторам пришлось проехать более 140 тысяч километров.

"Здесь мы можем увидеть все разнообразие тех путей, по которым шло русское искусство на протяжении XVIII, XIX и XX столетий. Но не в тех знакомых с детства, воспроизведенных во всех учебниках образах, а иными картинами, картинами гораздо менее известными, но от этого не менее значимыми для истории отечественного искусства", — говорит Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Экспозиция выстроена в хронологическом порядке, начиная с икон XVI века и заканчивая XX веком, и для удобства поделена на 9 залов. При входе в здание можно будет поклониться чудотворной иконе "Умиление", которая прославилась как исцелительница незрячих. Ее привезут из Пскова.

"Икона называется "Умиление", что со славянского переводится на русский язык как "милостивая, милующая и дающая силы". Это очень почитаемая икона на северо-западе Руси, в Псково-Печерском монастыре. Эта икона впервые в Москве", — объясняет митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На выставке представлены все жанры живописи: различные виды портретов, пейзажи — от севера до юга России, позаботились и о сохранности исторических полотен.

"Сформирован специальный климатический купол, который в режиме реального времени с помощью специальных датчиков мониторит состояние влажности, температуры. Благодаря этому мы уверены, что картины переживут большое скопление посетителей", — рассказывает Иван Есин, организатор выставки "Сокровища музеев России".

Выставка откроется 4 ноября — в День народного единства — и продлится три недели.