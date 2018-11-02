Российские биологи выяснили, как крупнейший в Европе цементный завод влияет на почву и растительность

Учёные выяснили, как выбросы самого большого в России и Европе цементного завода "Мальцовский портдландцемент" влияют на свойства почвы и состояние хвойных деревьев. Выводы получились не самые радостные.

Результаты работы, проделанной исследователями из Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева и Брянского государственного инженерно-технологического университета, изложены в научной статье, опубликованной в журнале Environmental Pollution.

Авторы собрали образцы почвы, сосновые ветви с хвоей и шишки с семенами, чтобы определить содержание в них тяжёлых металлов и других элементов. Исследование проводилось на участках, которые расположены на различном расстоянии от завода по всем четырём сторонам света. Они также изучали особенности формирования шишек, всхожесть семян, гомеостаз и водный баланс сосен, которые выросли в зоне длительного (более ста лет) воздействия выбросов завода.

Помимо этого, исследователи подобрали контрольные, то есть не затронутые выбросами участки леса, которые по всем параметрам были схожи с экспериментальными.

Результаты оказались далеко не радужными.

"Выбросы заводом оксида кальция приводят к накоплению в почве гидроксидов и карбонатов кальция и защелачиванию почвенного профиля. Как следствие, снижается доступность для древесных растений ряда жизненно важных элементов минерального питания: железа, марганца, цинка и никеля. Наиболее выраженный эффект долговременного воздействия цементного завода на хвойные деревья проявлялся в развитии острого дефицита марганца в ветвях и хвое, шишках и семенах. Это приводило к снижению урожая семян, падению их всхожести и понижению регенерационного потенциала сосновых древостоев", – рассказывает соавтор статьи Владимир Кузнецов из Института физиологии растений.

Однако отчаиваться не стоит. Биологи отмечают, что, несмотря на накопление в почве многих токсичных для растений веществ, растущие на этой территории сосны входят в состав относительно стабильной экосистемы.

"Мы предполагаем, что в долгосрочной перспективе естественная кислотность лесных почв восстановится, но при этом тяжёлые металлы станут токсичными и более доступными для растений. В связи с этим на загрязненных территориях целесообразно проводить мониторинг состояния лесов и уровня металлов в почвах", – заключил учёный.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об искусственных почвах для восстановления хвойных лесов и о том, как российские учёные научились спасать растения от загрязнённой почвы.